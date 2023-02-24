Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında radarla tespit edilen düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında radarla tespit edilen düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Bodrum ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-11) tarafından hareketli fiber tekne durdurularak içerisindeki 29 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
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