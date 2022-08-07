İstanbul’da kültür ve sanat adına ne varsa hepsi ‘Radar İstanbul’da olacak. Harita özelliğiyle yol gösterecek, sunduğu keşif rehberiyle kültür sanat asistanı olacak Radar İstanbul, mobil platformlarda yerini aldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür AŞ tarafından geliştirilen Radar İstanbul, kullanıcılarına sahne sanatlarından müzelere, müzikten spora farklı ilgi alanlarına yönelik ücretli ve ücretsiz güncel etkinlik programı sunuyor. Bu sayede İstanbullular tek bir uygulama üzerinden vakit kaybetmeden, tek tıkla şehirdeki etkinlik takvimini ulaşabiliyor.

Beta sürümü iki ayda 80 bin kişi tarafından indirilen Radar İstanbul büyümeye devam ediyor. Yedi bilet firması ile anlaşıldı. Bu bilet firmalarının tüm etkinleri hakkında Radar İstanbul üzerinden bilgi sahibi olunabilecek. Sonbaharda uygulamaya yabancı dil özelliği de eklenecek.

Kullanıcı verilerine göre kullanıcılar Radar İstanbul’da 26 dakika 40 saniye vakit geçiriyor. Radar İstanbul, yakın zamanda İstanbul’un süper uygulaması İstanbul Senin’de de yer alacak.

“İSTANBUL’UN BÖYLE BİR UYGULAMAYA İHTİYACI VARDI”

İstanbul’un böyle bir uygulamaya ihtiyacı olduğunu belirten Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, “İstanbulluların kültürel etkinlik bulmaya çalışırken harcadığı zamanı Radar İstanbul ortadan kaldırdı” dedi. Bilet satın almanın kolaylığına dikkat çeken Abbas, sosyal hayatla ilgili ne etkinlik varsa Radar İstanbul uygulamasından çıkmadan bilet satın alınabileceği bilgisini paylaştı. Murat Abbas, Radar İstanbul’un kültür sanat paydaşları ile rekabet eden bir uygulama olmadığını, tam tersine onları bir araya getiren bir uygulama olduğunu söyledi.