’Tatyan Baba’ ve ’Türkü Paşa’ olarak bilinen Türk Halk Müziği Sanatçısı Raci Alkır, ölüm yıldönümünde kabri başında anıldı.

Türk Halk Müziği’ne 80’e yakın eser derleyen Raci Alkır, 13 yıl önce hayatını kaybetmişti. Alkır’ı sevenleri ölümünün 13’üncü yıldönümünde de unutmadı. Ölümünden önce 60’ıncı sanat yılını kutlayan Türk Halk Müziği Sanatçısı Raci Alkır Erzurum Asri Mezarlıktaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Anma programına Rahmetli Raci Alkır’ın ailesi ve sevenleri katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinden sonra dua edilerek program tamamlandı.

“Tatyan Baba” ve “Türkü Paşası” olarak anıldı

Raci Alkır, 1933 yılında Erzurum Yukarı Hasan-i Basri (Gavurboğan) Mahallesinde doğdu. Babası Şefik Efendi, annesi Şadiye Hanımdır. Erzurum Palandöken İlkokulu mezunudur. Asıl mesleği terzilik olan Alkır, müzik aşkının ağır basması nedeniyle müzik yaşamına 1955 yılında Erzurum Halk Oyunları Halk Türküleri Derneği’nde başladı. 1961’da TRT Erzurum Radyosu Türk Halk Müziği korosuna girdi. Müzikal hayatının yoğunlaşması nedeniyle, terzilik mesleğini 1966 yılında bıraktı. 1971 yılında TRT Erzurum Radyosunun kadrolu ses sanatçısı olarak göreve başladı ve kendi isteği ile 1981 yılında emekli oldu. Raci Alkır, ses sanatçılığındaki ustalığı, özellikle Erzurum Türkülerine getirdiği yorumuyla halk tarafından çok sevilmiş, Erzurum’a özgü Tatyan makamını iyi yorumladığından “Tatyan Baba” ve “Türkü Paşası” gibi adlarla anılmaktadır. Raci Alkır, derlediği türküleri klasikler adı altında CD de topladı.

Türk Halk Müziğine 80’e yakın eser derleyen, halk müziğinin “Türkü Paşa” ismiyle tanınan büyük ustası Raci Alkır, 16 Aralık 2011 tarihinde 78 yaşında vefat etti ve Erzurum Asri Mezarlığına defnedildi.