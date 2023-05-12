Tunceli’de bulunan Rabat Vadisi, hem tarihi dokusu hem de doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen vadide tarihi kale ve köprü bulunuyor.

Tunceli merkeze 20 kilometre mesafedeki Çemçeli köyü Rabat mezrasında yer alan Rabat Vadisi, ilkbahar mevsiminde tarih ve doğa meraklılarını ağırlıyor. Urartular döneminden kalma kalesi ve tarihi köprünün yanı sıra şelale ve göletleriyle vadi, ziyaretçilere adeta görsel şölen sunuyor. Vadiyi ziyaret eden Dilan Yalçın, ’’Tunceli doğal güzellikleriyle, coğrafi konumuyla büyüleyici güzel bir yer. Özellikle bahar aylarında daha güzel oluyor. Doğa büyüleyici hale geliyor. Biz burayı çok beğendik ve herkesin de görmesini isterim” dedi.

Köy muhtarı Ali Ergün, köylerinin alt bölümünde köprü ve kale bulunduğunu belirterek, ’’Kale geniş bir alana yayılmış. Köprü, belli tahribatlara rağmen hala ayakta. Burası sit alanı ilan edildi. Ancak henüz ciddi bir çalışma yapılmadı” diye konuştu.

Urartulardan kalma kayaya oyulmuş bir tünelin de bulunduğu Rabat Vadisi’nin Roma ve diğer uygarlıklar döneminde de kullanıldığı belirtiliyor.