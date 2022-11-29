Quick Sigorta tarafından düzenlenen “Söz Verdiğimiz Gibi” temalı acenteler toplantısı, Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu’nun yaptığı söyleşi ile başladı.

Quick Sigorta tarafından düzenlenen “Söz Verdiğimiz Gibi” temalı acenteler toplantısı, Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu’nun yaptığı söyleşi ile başladı.

Quick Sigorta, “Söz Verdiğimiz Gibi” temalı acenteler toplantısı düzenledi. Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu’nun söyleşisiyle start alan program, şirketin 5 yıllık süre içerisinde acentelerine verdiği sözleri gerçekleştirdiğine dair bilgilerin paylaşıldığı bir toplantının ardından, Quick Finans’ın lansmanı ile devam etti. Quick Sigorta, 2017’de faaliyete başladıktan sonra, acentelerinin de onayını alarak acente toplantısı yapmayıp buradan elde edilen tasarrufla bir okul inşa etme kararı almıştı. 24 Kasım’da Quick Sigorta Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulunun resmi açılışını yaptıktan hemen bir gün sonra ise 81 ilden gelen 500’den fazla acentenin katılımıyla geniş katılımlı ilk acenteler toplantısı hayata geçirildi.

Burada acentelere yönelik de mesajlar veren Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdemoğlu, “Dağıtım kanallarımızda acentelerin payının yüzde 85 olduğunu belirtmeliyim ki sektörde bu oran yüzde 65. Bize teveccüh gösterdikleri için tüm acentelerimize teşekkür ediyorum. Umuyorum ki bize duydukları güveni hiç sarsmamışızdır. Bundan sonra da birlikte büyüyebilmek için ekibimiz yeni ürünler kazandırmaya devam edecek” diye konuştu.

Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen ise sigorta grubu olarak 10 yıl sonrasını dahi düşünen bir planlamayla yatırım yapıldığını ve şirketlerin gücünün de buradan geldiğini vurguladı. Büyümeye dair verilen bir diğer rakamda da Quick Sigorta’nın öz sermayesini beş yılda 20 kat artırdığının görüldüğünü açıklayan Uluçen, “Zarar açıklamak da gücün göstergesidir. Gücünüz yoksa açıklayamazsanız, şirket anahtarını teslim edersiniz” ifadelerini kullandı. Uluçeçen, ayrıca yeni kurulan Quick Finans ve QPAY Ödeme Hizmetleri şirketleri ile finans alanında da genişleyerek bir finansal ekosistem oluşturacaklarını kaydetti.

Program, Quick Sigorta ödül gecesi ve Fettah Can’ın yer aldığı gala yemeğiyle son buldu.