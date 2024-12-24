1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin (GSYİAD) bu yıl 22’nci kez düzenlediği ve Quick Sigorta’nın sponsorluğunda gerçekleşen ‘Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf ve İçerik Yarışması’nın kazananları, 24 Aralık’da RAMS Park Özhan Canaydın Salonu’nda düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ve spor dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende, dört kategoride yarışan fotoğraf ve içeriklerin kazananları açıklandı. Başkan Özbek ve 1905 GSYİAD Başkanı Sancaktar açılışta yaptıkları konuşmalarda, Quick Sigorta’nın yıllardır süren sponsorluk desteğine teşekkür edip iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

“Yedi yıldır bu anlamlı yarışmaya desteğimizi sürdürüyoruz”

Yarışmanın sponsorluğunu üstlenen Quick Sigorta’yı temsilen törende konuşan Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, şunları dile getirdi:

“’Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf ve İçerik Yarışması’, Galatasaray’ın değerlerini ve ruhunu yansıtan önemli bir etkinlik. Quick Sigorta olarak, sektörde yeni bir marka olmamıza rağmen, güçlü özsermayemiz ve doğru yatırımlarımızla hızlı bir büyüme kaydettik. Üstelik sadece bir sigorta şirketi olmanın ötesine de geçtik. İştiraklerimizle birlikte sigorta ve finans dünyasını buluşturan fonksiyonel bir ekosistem oluşturmayı başardık. Bunu yaparken de spora ve sanata destek vermeyi hiç bırakmadık. Bu desteği, toplumsal sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Bu sebeple tam yedi yıldır bu anlamlı yarışmaya desteğimizi sürdürüyoruz. Yarışmaya katılan ve Galatasaray’ın unutulmaz anlarını bizimle paylaşan tüm yarışmacılara teşekkür ediyorum. Hep birlikte, bu özel anıları geleceğe taşımaya devam edeceğiz.”

Dereceye giren fotoğrafların yer aldığı takvimlere GS Store’lardan ulaşılabilecek

2024 yılının Galatasaray ruhunu en iyi anlatan fotoğraf ve videolarının seçildiği törende, dereceye giren isimler şöyle oldu:

“Fotoğraf kategorisinde; Ali Atmaca birinci, Fatma Erdoğan ikinci, Uğur Şenpire üçüncü olurken Kadircan Dilli, Abdulhamid Hoşbaş, Ali Kemertaş, Samet Yalçın, Fatih Erdoğdu, Oğuz Yeter, Gökhan Büyük, Murat Akbaş ve Mesut Işık mansiyon ödülü alan isimler oldu. Röportaj kategorisinde Galatasaray Spor Kulübü Muhabiri Zafer Çeri, haber kategorisinde Cenk Çınar, sosyal medya kategorisinde ise Galatasaray Spor Kulübü Editörü Ahmet Yavuz kazanan isimler oldu.

Dereceye giren fotoğraflar Quick Sigorta sponsorluğunda 2025 yılı için bastırılacak 1905 GSYİAD ve Galatasaray takvimlerinde yer alacak.