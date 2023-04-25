Cumhuriyetin 100’üncü, TBMM’nin açılışının 103’üncü yılında geleceğin temellerini oluşturan çocuklar için Quick Sigorta ve Menova Gelişim iş birliği ile “güven dolu gelecek” temalı etkinlik düzenlendi.

Quick Sigorta Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulunda Quick Sigorta ve Menova Gelişim iş birliği ile “güven dolu gelecek” temalı etkinlik düzenlendi. Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Elif Küçükoğlu’nun organize ettiği etkinlikte, 23 Nisan’da barış temeline dayalı gelecek tasarımı ile ilgili farkındalık kazandırmak konuları işlendi. Bu çerçevede çocukların nasıl bir gelecek düşlediklerine odaklı başlayan etkinlik, Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği Çocuk Bayramı’nda, çocukların barış dolu bir dünyada güvenle yaşaması gerektiği bir düşüncesiyle oyunlar oynanarak, farkındalık kazandıracak içerikler gerçekleştirildi.

Geleceğin dünyasının bugünün çocukları tarafından kurulacağı bilinci ile planlanan etkinlik, erken dönemde çocuklara kazandırılacak becerilerin güvenli bir dünya için en önemli yatırım olacağı üzerine kurgulandı. Ana sınıfından 4’üncü sınıf öğrencisi çocukların yaş gruplarına göre ayrı ayrı planlanan uygulamalarda, “Tahmin Et Kim?” oyunu ile güvenli ve güvensiz davranışları ayırt etme, “Nasıl Bir Dünya?” oyunu ile beyin fırtınası ile gelecek tasarımı ve risk faktörlerini fark etme çalışmaları yapıldı.

Etkinlik çerçevesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin gündemde oluşturduğu etki de göz önünde alınarak, deprem güvenliği ve alınacak tedbirlerin güvenli bir dünya tasarımındaki önemi uygulamalarla pekiştirildi. Ayrıca evde, okulda, trafikte, günlük yaşamda güvenlik kültürünü kazandırmak amacıyla oyunlar düzenlendi.

Etkinliğin ilk bölümünde çocukların kendilerini güvenli hissettikleri ortamları ifade etmeleri amacıyla, “en güvenli yer” temalı resimler yapmaları istendi. Bu resimler ise “Güvenli Bir Gelecek İçin Barış Dolu Çocuklar” sanal sergileri planlanarak sanal ortamda ziyarete açıldı. Her sınıf için oluşturulan sanal müzeler ile okul içinde ve ailelerle paylaşıldı.