Antalya’nın Alanya ilçesi Mahmutlar köyünde Quick Sigorta tarafından Aralık 2019’da temeli atılan 32 derslikli Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulu’nun resmi açılışı 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yapıldı.

Antalya’nın Alanya ilçesi Mahmutlar köyünde Quick Sigorta tarafından Aralık 2019’da temeli atılan 32 derslikli Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulu’nun resmi açılışı 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yapıldı.

Modern bir eğitimin tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulu, 2022-2023 eğitim öğretim yılında faaliyetlerine başlayarak 380 öğrenciyi ve ikisi yönetici 13 öğretmeni eğitim hayatına kavuşturdu. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde 81 ilden 500’e yakın acente ve protokol üyelerinin katıldığı törenle okulun resmi açılışı yapıldı. Etkinliğin sunuculuğunu yapan öğretmen Nalan Türkel, okulun temeline konulan zaman kapsülünde ve okul duvarında tüm acentelerin isimlerinin yer aldığını hatırlattı.

Açılışın ilk konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, 26 ilden daha büyük olan Alanya’da şimdiye kadar hayırseverler tarafından 106 okul yaptırıldığını, altı yeni okulun da yapım aşamasında olduğunu belirtti. Yılmaz, ilçenin hayırseverlerin başkenti olarak anıldığını söyleyerek, "Hayırseverlerimiz devletimizin çok önemli bir görevini de üstlenmiş bulunuyor. Quick Sigorta vesilesiyle ilçemize okul yaptıran Sayın Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu da hayırseverler kervanımıza katılmış oldu. Tüm öğrencilerimiz ve halkımız adına Quick Sigorta ailesine ve okulun yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, eğitim desteğine en çok ihtiyaç duyan yerlerden biri olarak Mahmutlar köyünün tercih edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza eğitim yuvası olacak okulumuzun açılışında bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün

ülkemiz için de önemli bir gün. Kıymetli Mimar Turgut Cansever’in bir sözünü hatırlatmak isterim; ‘Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder.’ Nesli ihya etmek için tabii ki okullarımız gerekli ama o güzide okullarımızın mimarı öğretmenlerimiz de önemli. Bu vesileyle 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü canı gönülden kutlamak istiyorum. Tüm Maher Holding ailesine bu değerli destekleri için teşekkür ediyorum. Okulumuzun ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

“Okulumuzun Alanya’mıza, ülkemize ve dünya insanlığına hayırlı olmasını diliyorum”

Merhum babası Mehmet Erdemoğlu’nun eğitime verdiği önemden bahseden Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, “Bizler de onun yaşarken başlattığı ülkemize kalıcı eserler bırakma sevdasına devam ediyoruz. Öncelikle bizlere bu prensipleri aşıladığı için rahmetli babam Mehmet Erdemoğlu’nu saygıyla anıyorum” dedi.

Başta okul yeri seçimi ve katkılarından dolayı Alanya Belediye Başkanı Adem Yücel’e ve Milli Eğitim Bakanlığı ekiplerine, sayısı 4 bini aşan acentelere ve okulun yapımına emeği geçen herkese teşekkür eden Erdemoğlu, “Bu okulda okuyacak gençlerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için çalışan, çalışkan, vatansever, dürüst ve namuslu insanlar olarak gelişmelerini temenni ediyorum. Bugün

Öğretmenler Günü olması vesilesiyle başta kendisi de öğretmen olan eşim Mine Hanım ve tüm öğretmenlerimizi kutlarım. Okulumuzun Alanya’mıza, ülkemize ve dünya insanlığına hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“26 ülkeden öğrencisiyle uluslararası bir okul oldu”

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu da Quick Sigorta ailesinin zoru başardığını belirterek, bu tip sosyal sorumluluk projelerinin de sigorta sektörünü halka anlatmada önemli bir role sahip olduğunu söyledi. Eroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sigorta sektörünü tanıtmak, sektörün önemini anlatmak istiyoruz. Tabii bu paydaşlarımızla olunca kolay ama gerek ekonomi basını gerek politika ve gerekse halkımıza ulaşmada böylesi anlamlı projeler vesile oluyor. Bu uygulamaların, değerli hamlelerin sektördeki diğer şirketlere de örnek olmasını diliyorum. Bugün ayrıca önemli bir gün. Bir öğretmen çocuğu olarak böyle bir günde burada olmaktan çok mutluyum. Tüm okullar kıymetli ama bu okulun bir özelliği var ki ilçe kadar uluslararası bir konuma ulaştı; 26 ülkeden öğrenciyi aynı çatıda buluşturdu ve uluslararası bir okul oldu. Tüm Quick Sigorta ailesine bu anlamlı yatırımı için teşekkür ediyorum.”

Son konuşmayı yapmak üzere kürsüye çıkan Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya’nın artık dünyaca bilinen bir ilçe olduğunun altını çizerek, ilçenin iki üniversitesiyle eğitimde de önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Firmanın okul için özellikle Mahmutlar köyünü seçmesinin en çok yabancıyı barındıran bölge olduğu için önemli olduğunu belirten Kaymakam Ürkmezer, “İlçede 160 ülkeden, Mahmutlar köyünde ise 26 ülkeden öğrenci öğrenim görüyor. Hayırseverlerin eğitime yaptığı yatırımlarla da gelişmeye devam edecek. Açılış için böylesi anlamlı bir günü seçtiği için de hayırsever ailemize teşekkür ediyorum” dedi.

Törende ayrıca TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut, TOBB SEİK Başkan Vekili TOBB Sigorta Müdürü Mevlüt Söylemez, Sigorta Tatbikatçılar Derneği Başkanı Fahri Altıngöz, TÜSAF Başkanı Adnan Çelik, TÜGAP Başkanı Abdulcelil Alkış, Uluslararası Sigorta Fuarı yöneticileri, Antalya Sigorta Acenteleri Derneği temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve gazeteci derneklerinin temsilcileri yer aldı. Quick Sigorta ve Maher Holding adına Mahmut Erdemoğlu’na Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer tarafından plaket takdim edildi. Ardından Alanya Müftüsü İhsan İlhan’ın duasının ardından kurdele kesimiyle okulun resmi açılışı yapıldı.

“Erken yıllarda verilen eğitim çok önemli”

Maher Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve eğitim gelişim merkezi ME-NOVA’nın kurucusu Mine Erdemoğlu, eğitime gönül vermiş biri olarak Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulu’nun açılışında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Eğitimi başarının anahtarı olarak görüyorum. Finansal açıdan da belli bir konumda olunca öğretmenlikten gelen gönül bağını bir yatırımla taçlandırmak istedik. Çok sayıda öğretmen açığının olduğu bir dönemde hem öğretmenlerimize hem de öğrencilerimize fayda sağlamasını hedefledik ve Quick Sigorta adına bu yatırımı gerçekleştirdik. Erken yıllarda verilen eğitimin çok önemli olması bilgisinden hareketle anaokuldan başlayan bir ilkokul olarak inşa ettik burayı. Umuyorum ki çocukların beceriler ve değerler anlamında ilk tohumları burada atılacak. Ve en önemlisi eminim Atatürk’ün ilke ve inkılapları ışığında atılacak. Öte yandan değerli öğretmenlerimizin katkılarıyla bir de kütüphane oluşturduk, çocuklarımız için katkı sağlayacağını düşünüyorum“ ifadelerini kullandı.

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkan Yrd. Ali Yenialp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Maher Holding Sigorta Grup Başkanı Ahmet Yaşar ve Maher Yatırım Holding CEO’su Levent Uluçeçen okula yaptırılan kütüphaneyi ve sınıfları gezip öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayıp sohbet etti. Mahmut Erdemoğlu’nun eşi Mine Erdemoğlu da kütüphanede kitaplardan oluşan hediyeler verdi. Tören minik öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle birlikte son buldu.