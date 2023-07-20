Finansman sektörüne hızlı giriş yaparak, kredi kavramına sigorta boyutunu katan vizyoner konumlanması ve hayata geçirdiği iş birlikleri ile ses getiren Quick Finans, Türkiye’de 2. el araç pazarının köklü firmalarından Borusan Araç İhale ile yeni bir iş birliğine imza attı.

Borusan Araç İhale, 2.el araç finansmanında Quick Finans’ın avantajlı ve yenilikçi kredi ürünlerini sunacak. Konu hakkında bilgi veren Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, “Borusan Grup şirketlerinden, 2.el araç sektörünün öncü markaları arasında yer alan Borusan Araç İhale ile yaptığımız iş birliğiyle, kredi işlem süreçlerimizdeki rekabet avantajımızı oluşturan mikro servis mimari tabanlı yeni nesil teknolojilerimizi ve finansman modellerimizi Borusan Araç İhale’nin kurumsal müşterilerinin hizmetine sunmaya başlıyoruz. Sektöre güç katacak bu önemli ve anlamlı iş birliğinin ortaya çıkaracağı farklı fırsat ve yenilikçi ürünlerle de müşterilerimize değer katacağına inanıyoruz. Borusan Araç İhale müşterisi olup araç satın alacak tüm kurumsal müşterilerimize özel koşullarda avantajlı stok finansmanı fırsatları sunuyoruz. Bir sigorta grubu tarafından kurulan ilk yeni nesil finansman şirketi Quick Finans olarak hedefimiz; güçlü sermaye ve finansal yapısı, sektörün en tecrübelisi olan ekibimiz ile stok finansmanında Borusan Araç İhale’nin önemli bir iş ortağı olmak” dedi.

“Katma değer oluşturacak çalışmaların başlangıcı olarak değerlendiriyoruz”

Borusan Araç İhale Genel Müdürü İlker Baydar ise imza töreninde şunları kaydetti:

“Türkiye’nin ilk çok markalı yeniden pazarlama şirketi Borusan Araç İhale olarak yenilikçi iş modelimizle fiziksel ve dijital ihale süreçleri tasarlıyor, geniş müşteri tabanımızı ihtiyaç duydukları araçlarla en uygun koşullarda buluşturuyoruz. Borusan Otomotiv Grubu ile sinerji ile; inovatif çözümler ekseninde yepyeni bir süreç geliştirme ve çözüm üretme yolculuğuna çıktık. Müşteri deneyimini bu yolculuğun merkezine yerleştirdik. 2.el araç piyasasında müşterilerine çoklu kanal anlayışı ile bütünleşik ve uçtan uça çözümler sunan şirket olarak fark oluşturmaya hazırlanıyoruz. Bu doğrultuda, yenilikçi ve vizyoner Quick Finans ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğini, yakın zamanda hayata geçireceğimiz ve müşterimize katma değer oluşturacak çalışmaların başlangıcı olarak değerlendiriyoruz.”