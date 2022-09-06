24’üncü yıl dönümü ile birlikte QNET, gelecek nesillere yatırım yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda şirket, çocukların eğitimi için TOÇEV ile iş birliği yaptı.

24’üncü yıl dönümü ile birlikte QNET, gelecek nesillere yatırım yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda şirket, çocukların eğitimi için TOÇEV ile iş birliği yaptı.

Doğrudan satış şirketi QNET, ’’Dünyaya Değer Katmak İçin Kendini Geliştir’’ ilkesini destekledi ve sürekli olarak dünyanın dört bir yanındaki topluluklara destek oldu. Yapılan açıklamaya göre, eğitimin engelleri aşabileceğine ve gelecek nesiller için daha iyi bir gelecek oluşturabileceğine inanan bir şirket olan QNET, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kolu RYTHM Vakfı’nın (RF) yanı sıra Asya’daki uluslararası ve yerel ortaklarla birlikte çeşitli eğitim girişimlerinde rol oynadı. Pasifik, Avrupa, Sahra Altı Afrika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika - yaştan veya cinsiyetten bağımsız olarak bireylerin öğrenmesi, büyümesi ve gelişmesi için geniş imkanlar sunuyor. 2021’de şirket ve RYTHM, Türkiye’de eğitimlerini sürdürmeleri için 23 öğrenciye eğitim bursu vererek sponsor oldu. Bu yıl da şirketin 24’üncü yılı ile birlikte şirket, 24 çocuğun bir yıl boyunca eğitimine sponsor olmak için TOÇEV ile ortaklık yaptı. Çocuklara tüm eğitim hayatı boyunca destek veren bir sivil toplum kuruluşu olan TOÇEV’in, şimdiye kadar 7 milyon çocuğa dokunmayı başardığı belirtildi.

QNET Türkiye Pazarlama ve İletişim Müdürü Irmak Sütçü, "Geri vermek şirketimizin DNA’sının bir parçası. 24 yıl önce kurucularımız insanları ve toplumu ilk sıraya koymaya söz verdiler. Hayatlarımızı güçlendirme vizyonumuzu paylaşan TOÇEV gibi kuruluşlarla çalışmak. Hayatlar, şirketimizin dünya çapında daha iyi ve daha güçlü topluluklara katkıda bulunma mirasını onurlandırma konusundaki süregelen taahhüdümüzün bir parçasıdır" dedi.