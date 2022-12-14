QNET, doğrudan satış sektöründe başarısını 2022 yılında da ödüllerle taçlandırdı. Şirket, farklı alanlarda yıl boyunca 44 ödüle layık görüldü.

QNET, doğrudan satış sektöründe başarısını 2022 yılında da ödüllerle taçlandırdı. Şirket, farklı alanlarda yıl boyunca 44 ödüle layık görüldü.

Kurulduğu günden bu yana “dünyaya değer katmak için kendini geliştir” felsefesini benimseyen ve bunu her şeyin üzerinde tutan doğrudan satış sektörünün öncü oyuncularından QNET, faaliyet gösterdiği ülkelerde sosyal sorumluluk projeleri, pazarlama alanında çalışmaları, geliştirdiği sosyal medya ve PR kampanyaları, kurum kültürü, işveren marka algısı gibi önemli alanlarda globalde prestijli ödüllerin sahibi oldu.

Şirket 50’den fazla ülkeden yarım milyon izleyicinin buluştuğu V-Convention Connect sanal kongresinde sosyal medya kampanyası ile iki ödül aldı. 2022 TITAN İş Ödülleri’nde En İyi Sosyal Medya Kampanyası dalında Platin TITAN ödülü alan şirket, Asya-Pasifik Stevie Ödülleri’nde Sosyal Medya Kullanımında İnovasyon kategorisinde ise bronz ödülü almaya hak kazandı.

Yapılan açıklamaya göre şirketin bu yıl içerisinde aldığı ödüllerden bir diğeri, Yılın Şirketi, Yılın Pazarlama Kampanyası, Yılın Girişimcisi, Yılın Yaratıcısı, Yılın Etkinliği ve Yılın Yöneticisi gibi çeşitli kategorilerde değerlendirilmek üzere her büyüklükteki ve hemen hemen her sektördeki kuruluşlardan 3 bin 700’den fazla aday gösterilen Uluslararası Stevie İş Ödülleri’nde aldığı Bronz Stevie ödülü oldu. Şirket, Qube Influencer Pazarlama Kampanyası ile Bronz Stevie Ödülü’ne sahip oldu.

Bu yıl 19’uncusu düzenlenen Stevie Awards’un Uluslararası İş Ödül töreni İngiltere’de gerçekleşti. QNET Türkiye Pazarlama ve İletişim Müdürü Irmak Sütçü ödül töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bu şirketimizin IBA tarafından aldığı 3’üncü ödül ve inanıyorum ki son da olmayacak. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da Qube Influencer Pazarlama Kampanyası ile 8 milyon kullanıcı ve takipçi gibi büyük bir kitleye ulaştık. Qube Influencer Pazarlama Kampanyası projemiz başka ülkelerde de hızlı yayılmaya devam edecek."

Dijitale yatırım ödül getirdi

Şirket, bu yıl üretici içerik oluşturma konusunda ve şirketin video tabanlı içeriği için de çeşitli ödüller aldı. QNET 2022 HERMES Kreatif Ödülleri’nde Sürdürülebilir Bir Dünya Oluşturma Taahhüdü video kampanyası için Platinum ödülü kazanırken, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Stevie Awards 2022 yılında Kurumsal Sosyal Sorumlulukta İnovasyon (KSS) Videoları kategorisinde bronz madalya kazanan şirketin marka videolarından ikisi, yaratıcı hikâye anlatımı ile ilgili ödüller kazandı. Bunlar, şirketin HERMES Creative Awards 2022’deki ’I Promise’ kısa film video kampanyası için Platinum ödülü ve "QNET’e Katılmadan Önce Bilmeniz Gerekenler" video kampanyası ile mansiyon ödülü oldu. Şirket, 2022 AVA Dijital Ödülleri’nde de 2 platin ve 3 altın olmak üzere toplam 5 ödül kazandı.