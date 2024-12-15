QCAR Mobilite, Mardin’in Midyat ve Kızıltepe ilçelerinde iki yeni şube açılışı gerçekleştirdi.

QCAR Mobilite, Mardin’in Midyat ve Kızıltepe ilçelerinde iki yeni şube açarak Türkiye genelindeki şube sayısını 15’e yükselti. Midyat ve Kızıltepe’den sonra, 2024 yılı sonunda Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’nda yeni bir şube açacak olan QCAR Mobilite, Türkiye genelindeki hizmet noktalarını yıl sonuna kadar 20’ye çıkararak yeni bir model oluşturuyor. Bu güçlü büyüme, Quick Finansall ekosistemi ile sinerji oluşturarak sektördeki yerini pekiştiriyor.

Açılışta konuşan QCAR Satış Pazarlama ve İş Geliştirme Koordinatörü Burçin Özkaçan, doğudaki yatırımlarının devam edeceğini mesajını verdi. Özkaçan, "Bugün QCAR’ın 15’inci şubesini Mardin’de açıyoruz. Burası QCAR’ın kendine ait 7’nci şubesi. 8’i ise franchise. Bugün Midyat’ta da diğer franchise şubemizi açtık. Doğudaki yatırımlarımız devam edecek. Biz bu bölgeye çok değer veriyoruz" dedi.

Açılış törenine Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, QCAR Genel Müdürü Barış Sezen, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ve çok sayıda acente katıldı.