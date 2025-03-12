Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bitkisel ürünlerde Pyrrolizidine Alkoloid (P.A.) içeren yabancı otlarla mücadele kapsamında İl ve ilçe Müdürlükleri teknik personelleri tarafından sürvey ve bilgilendirilmesi çalışmalarına başlandı.

Bitkisel ürünlerde Pyrrolizidine Alkoloid (P.A.) içeren yabancı otların hasat edilen ürünlere bulaşması durumunda, insan sağlığı açısından olumsuzluklar yaşanabiliyor. Pyrrolizidine Alkoloid (P.A.) içeren yabancı otların, hasadı yapılan kültür bitkilerine (ıspanak, kimyon, kekik, nane, adaçayı ve diğer yaprağı yenen bitkiler) bulaşmaması, insan sağlığı açısından olumsuzluklar yaşanmaması için; söz konusu ürünlerin yetiştirildiği alanlarda İl ve ilçe Müdürlüklerin teknik personelleri tarafından sürvey çalışmalarına başlandı.

Çalışmalar kapsamında ekim alanları gezilerek yabancı ot mücadelesinin teknik talimatlar çerçevesinde yürütülmesi ve kültür bitkilerine Pyrrolizidine Alkoloid P.A. bulaşıklığının önlenmesi amacıyla gerekli tedbirler konusunda, üreticilerimiz ve hasat işçileri sahada bilgilendirildi.