Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Arkeoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Aydın Erön’in konuk olduğu EKODOSD derneğinde Kuşadası’ndaki Pygela Antik Kenti’nin tarihini, günümüzdeki durumunu ve önemini anlattı.

Pygela, Kuşadası’nın kuzeyinde Kuştur Mevkii olarak adlandırılan alanda yer alırken ve antik metinlerde de bahsediliyor. Kentin erken dönemlerde yerleşim gördüğü ve zamanla liman kenti mantığıyla genişlediği düşünülüyor. Kuşadası’ndaki arkeolojik çalışmaların önemli bir parçası olan Pygela, topalntıda tanıtılırken, kültürel mirasın korunması ve tanıtılması için yerel yönetimler, turizmciler ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği yapması gerektiğine vurgu yapıldı. Toplantıda, ayrıca Adagöl boğazı bölgesinde çevre kirliliğini önlemeye yönelik tedbirlerin alınması çağrısı yapıldı.