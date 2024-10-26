Malatya’nın Pütürge ilçesinde kentsel dönüşüp projesi ile yapılan deprem evlerinin anahtarları düzenlenen tören ile hak sahiplerine teslim edilmeye başlanıldı.

2020 yılı Ocak ayında yaşanan Elazığ Sivrice depreminden etkilenen ilçelerden biri olan Malatya’nın Pütürge ilçesinde tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edilirken, bugün de ilçe merkezi ile Ağalar, Hatip ve Köylü Mahallelerinde kentsel dönüşüm projesi ile yapılan 214 konut ve 38 işyerinin anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Pütürge Belediyesi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygulanan kentsel dönüşüm projesi kapsamında belirlenen hak sahiplerine Pütürge Belediyesi konferans salonunda düzenlenen tören ile anahtarları teslim edildi. Programa Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Malatya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer, hak sahipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük törende yaptığı konuşmada, zor zamanlar geçirdiklerini belirterek, “Ama hamd olsun devletimizin başı, Cumhurbaşkanımız bizi hiç yalnız bırakmadı” dedi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Sülük, “İnşallah bütün hemşerilerimizin güle güle sağlıklı huzurlu günlerde konutlarında oturmasını diliyoruz. Çok güzel konutlar oldu. Tabi zor bir süreçten geçiyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Bugün biz mutluyduk, inşallah yarın da vatandaşlarımız evlerinde oturunca mutlu olacaklar. Evlerini işyerlerini alan tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerine yer verdi.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ve Malatya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer daha sonra daha önce kura çekimi ile belirlenen hak sahiplerine tek tek anahtarlarını teslim ettiler.