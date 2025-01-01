Gazeteci, fotoğrafçı ve gezgin Alişan Hayırlı, 15 yıl boyunca Malatya’dan başlayarak Türkiye ve dünyanın dört bir yanından çektiği fotoğrafları “Neler Çektim Neler” adlı sunumuyla öğrencilerle buluşturdu. İlk gösterimini Malatya’nın Pütürge ilçesindeki okullarda gerçekleştiren Hayırlı, görsel materyalleriyle hem bir kültürel şölen sundu hem de öğrencilere ilham verdi.

Pütürge Yatılı Bölge Ortaokulu, Pütürge İmam Hatip Okulu ve Pütürge İlkokulu’nda gerçekleştirilen sunumda Alişan Hayırlı, seçtiği 5 bin özel fotoğrafla Malatya’nın doğal güzelliklerini, kültürel mirasını ve tarihi dokusunu öğrencilerle paylaştı. Hayırlı, ayrıca dünya genelinde 22 ülke ve Türkiye’de 70 şehirden çektiği fotoğrafları da sunarak, öğrencilere farklı coğrafyaların kültürel zenginliklerini tanıttı.

Sunum sırasında öğrencilere seslenen Alişan Hayırlı, “Önce iyi insan olmayı, sonra mesleki kariyerimizi düşünmeliyiz. İyilik, dürüstlük ve paylaşım gibi değerler, eğitimimizin temel taşları olmalıdır” diyerek öğrencilere önemli mesajlar verdi. Hayırlı, bu sunumla sadece bir görsel şölen değil, aynı zamanda bir değerler eğitimi sunduğunu da vurguladı.

Hayırlı, sunum programına katkıda bulunan Pütürge İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hikmet Gürz, okul müdürleri Tekin Soykan, Nihat Aldı ve Serpil Tayfur ile öğretmenlere teşekkür etti. Hayırlı, bu sunumların Malatya genelindeki diğer okullarda da devam edeceğini belirtti.