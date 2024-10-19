Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, ilçede kentsel dönüşüm projelerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Proje kapsamında toplamda 214 konut, 38 işyeri ve 1 cami inşa edildi. Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, bu süreçte kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini ileterek, projenin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a da projeye sağladığı destek için minnettarlığını dile getirdi. Tamamlanan kentsel dönüşüm projesinin, bölge halkına ve ilçeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Sülük, bu tür projelerin toplumun refahını artırmak için önemli olduğunu belirtti.

Yeni konutlar ve iş yerlerinin, yerel ekonomiyi canlandıracağı ve yaşam standartlarını yükselteceğini ifade eden Başkan Sülük, inşa edilen caminin de sosyal yaşamda önemli bir yer tutacağını belirtti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Pütürge’nin modernleşme sürecinin hız kazanması hedeflenirken Başkan Sülük, projeye katkıda bulunan tüm paydaşlara teşekkür ederek, Pütürge’yi daha yaşanabilir bir İlçe haline getirme yönündeki kararlılığını ifade etti.