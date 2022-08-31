Bu arada, Pütürge Kaymakamı Batuhan Taşgın ise Hakkari Şemdinli Kaymakamlığına atanmıştı.

13 Ocak 2022’de 110.Dönem Mülki İdare Amirliği mesleğine Isparta’da, 3 Haziran 2022’de Manisa Valiliği bünyesinde Kaymakam Adayı olarak görev yapan Özgü Özen, 11 Ağustos’ta yayımlanan kararname ile Malatya’nın Pütürge ilçesi Kaymakam Vekilliğine atanmıştı. Özen Pütürge’ye gelerek göreve başladı.

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