Malatya’nın Pütürge ilçesinde yer alan ve beş yıldır kapalı olan Nemrut Dağı’ndaki Pütürge Belediyesine ait Güneş Otel hizmete girmek için gün sayıyor. Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, turizm acenteleri ile görüşüp, yapacakları reklam ve tanıtımlarla bölgeye daha çok turist çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Malatya’nın Pütürge ilçesinde yer alan ve beş yıldır kapalı olan Nemrut Dağı’ndaki Pütürge Belediyesine ait Güneş Otel hizmete girmek için gün sayıyor. Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, turizm acenteleri ile görüşüp, yapacakları reklam ve tanıtımlarla bölgeye daha çok turist çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Nemrut Dağı’nda Malatya sınırları içerisindeki tek otel olan Pütürge Belediyesi oteli hizmete başlıyor.

Beş yıldır kapalı olan otel yenilenirken, otelin iç ve dış restorasyonu gerçekleştirildi. İç tefrişatı tamamen yenilen otel, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Pütürge Kaymakamı Batuhan Taşgın, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, AK Parti Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan ve belediye meclis üyeleri ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Sülük burada yaptığı açıklamada, “Otelimiz yaklaşık 5 yıldır kapalı durumdaydı. Otelin iç kısmında restorasyon ve tadilatlarını yaptık, misafirlerin rahat edebileceği ve konforlu bir hizmetin sunulacağı alan haline getirdik. Otelin çevre düzenlemesini yapıyoruz. Gelenlerin güneşin doğuşu ve batışını en güzel şekilde seyredebileceği bir yer. Çevre düzenlemesinin de bitmesiyle burada bir gün kalmak için gelecek yerli ve yabancı turistlerin 2-3 gün kalmak isteyecekleri bir alan oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Sülük, turizm acenteleri ile görüşüp, yapacakları reklam ve tanıtımlarla bölgeye daha çok turist çekmeyi amaçladıklarını da sözlerine ekledi.