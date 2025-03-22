Malatya Pütürge Belediyesi, Yatılı Bölge Okulu öğrencileri için iftar programı düzenledi.

Pütürge Belediyesi Mesire Alanı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programa Pütürge Kaymakamı Tunahan Nas, Doğanyol Kaymakamı Ayşe Karaca Nas, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, AK Parti Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan ve çok sayıda öğrenci katıldı.

İftar menüsünde, özellikle çocukların favorisi haline gelen hamburgerler de yer aldı. Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, hamburgerleri kendi elleriyle hazırlayarak öğrencilere sundu. Pütürge Kaymakamı Tunahan Nas ise Başkan Sülük’e servis sırasında yardım etti. Mangal başında kısa bir açıklama yapan Başkan Sülük, "Bugün çocuklarımıza bir hamburger günü sözümüz vardı. Bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

İftar sonrası Başkan Sülük, çocuklarla ilgilenmeye devam etti ve etkinliğe katılan öğretmenler ile öğrencilere teşekkür etti. Öğrenciler ve öğretmenler ise iftarın ardından Başkan Sülük’e teşekkürlerini ilettiler.

Programın sonunda, düzenlenen çocuk tiyatrosu ve eğlence programı büyük ilgi gördü.