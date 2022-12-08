Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki savaşta görev yapan Rus ordusunun bazı mensuplarına "Altın Yıldız" madalyalarını takdim etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki savaşta görev yapan Rus ordusunun bazı mensuplarına "Altın Yıldız" madalyalarını takdim etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı’nda düzenlenen törende Rus ordusunun önemli isimlerine "Altın Yıldız" madalyalarını takdim etti. Putin, Sovyetler Birliği gazilerinin yanı sıra Rus ordusunun üst kademesi ve siviller dahil 200 kişinin katıldığı törende yaptığı konuşmada, "Ülkemiz birçok kez zorlu sınavlarla karşı karşıya kalmıştır ve her zaman devletimizin güvenliğine, bağımsızlığına yönelik her türlü girişime karşı halk, savaş meydanlarında ve cephe gerisinde vatanı için yıkılmaz bir duvar olmuştur. Rusya’nın zaferlerle dolu büyük tarihini oluşturan atalarımızın önünde eğiliyor ve şu anda savaşan, özel bir askeri operasyona katılan, savaş görevlerini onurla yerine getiren, koruyan askerler, subaylar, gönüllüler ve milislerle gurur duyuyoruz" dedi.

Putin "Bugün özel bir askeri operasyon sırasında olağanüstü cesaret gösteren ve ’Rusya kahramanı’ unvanını alan askerlere en yüksek devlet ödülleri verilecek. Ön saflarda olanlara da seslenmek istiyorum. Benim için ve halkımız için birer kahramansınız" ifadelerini kullanarak, Ukrayna topraklarında savaşan Rus askerlerine moral mesajı gönderdi.

Putin, konuşmasının ardından Ukrayna’daki çatışma bölgelerinde görev yapan birliklerin başındaki komutanlara madalyalarını takdim etti.