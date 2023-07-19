Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tahıl Koridoru Anlaşması’na ilişkin “Batı, ihtiyacı olan ülkelere yardım etmek yerine anlaşmayı siyasi şantaj olarak kullandı” dedi.

Rusya’nın 17 Temmuz’da Tahıl Koridoru Anlaşması’ndan çekilmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin anlaşmanın sona ermesi ile ilgili Batılı ülkeleri suçladı. Hükümet üyeleri ile yaptığı toplantıda konuşan Putin, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın imzalandığı ilk andan itibaren anlaşmanın Rusya ayağının uygulanmadığını belirterek, “Tahıl anlaşması kapsamında Rusya Federasyonu’na karşı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi küstahlık ve yüzsüzlüktür. Rusya sabır göstererek tahıl anlaşmasını sürekli uzattı” dedi.

“Batı, Rusya’nın en yoksul ülkelere ücretsiz gübre transferini bile engelliyor”

Tahıl anlaşması kapsamında Ukrayna tahılının sevkiyatına izin verilmesine karşı Rus tahıl ve gübrelerinin sevkiyatının engellendiğini söyleyen Putin, “Bir zamanlar Afrika’yı savaş, kıtlık ve yoksulluk uçurumuna iten Batı, şimdi de yeni sömürgecilik politikasını sürdürmekte. Batı, Rusya’nın en yoksul ülkelere ücretsiz gübre transferini bile engelliyor. Batı, tahıl anlaşmasının başlangıçtaki insani özünü tamamen saptırmış, onu spekülatörler için bir zenginleşme aracı haline getirmiştir” dedi.

“Batı, tahıl anlaşmasını raydan çıkarmak için her şeyi yaptı”

Avrupa limanlarında 262 bin ton Rus tahılının bekletildiğini aktaran Putin, Batı’nın, anlaşmayı bir şantaj aracı haline getirdiğini ifade etti. Putin, “Batı, ihtiyacı olan ülkelere yardım etmek yerine anlaşmayı siyasi şantaj olarak kullandı. Batı, tahıl anlaşmasını raydan çıkarmak için her şeyi yaptı” dedi.

“Tahıl anlaşmasını yeniden başlatmak için insani özüne geri dönmek gerekir”

Anlaşmaya geri dönülebileceğini ancak bunun için Rusya’nın taleplerinin de uygulanması koşulunu öne süren Putin, “Tahıl anlaşmasını yeniden başlatmak için insani özüne geri dönmek gerekir. Rusya, tüm koşulları yerine getirildiği takdirde, tahıl anlaşmasına derhal geri dönecektir” dedi.