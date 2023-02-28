Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (Yeni START) askıya alınmasına dair kararnameyi imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (Yeni START) askıya alınmasına dair kararnameyi imzaladı.

Rusya ile ABD arasında imzalanan ve kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerinin sınırlandırılmasını öngören Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (Yeni START) geçtiğimiz günlerde Rusya tarafından askıya alındığı açıklanmıştı. Yeni START’ın askıya alındığını duyuran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus parlamentosunun alt ve üst kanadının da onay vermesinin ardından imzaladığı kararname ile anlaşmanın askıya alınmasını resmen onayladı. Kremlin Bilgi Servisi tarafından yapılan açıklamada, "ABD, bu faaliyet alanında antlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini kasıtlı olarak yerine getirmiyor" ifadelerine yer verildi.

Avrupa Konseyi ile imzalanan anlaşmalar da resmen askıya alındı

Putin ayrıca, imzaladığı başka bir kararname ile Avrupa Konseyi ile imzalanan anlaşmaların askıya alınmasını onayladı. Karar ile Avrupa Konseyi ile Avrupa Konseyi Tüzüğü, Avrupa Konseyi’nin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşma, İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşme, Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı gibi uluslararası anlaşmalar da askıya alınmış oldu.

Yeni START

Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmalarının 1’incisi ABD ve Sovyetler Birliği arasında 1991 yılında, Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ardından ise anlaşmanın 2’ncisi 1993’de ABD ve Rusya arasında yeniden imzalanmıştı. Putin, Yeni START’ın 5 yıl uzatılması için 29 Ocak 2021 tarihinde bir kararname imzalamış, ABD ise 5 Ocak 2021 tarihinde aynı doğrultuda 5 yıllık uzatma kararı almıştı. Yeni START, ABD ve Rusya arasında yürürlükte olan son nükleer anlaşma olma özelliğini taşıyordu.