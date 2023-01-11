Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi telefonda görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi telefonda görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, “Liderler, enerji, ulaşım ve lojistik sektörlerinde karşılıklı yarar sağlayan projelerin tutarlı bir şekilde uygulanmasını ele aldı" denildi.

Açıklamada ayrıca, Rusya ve İran’ın Suriye’deki durumun "normalleşmesi" ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün "yeniden sağlanması" konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Rusya ve İran, arasında ikili ilişkiler Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sonrası uygulanan yaptırımların ardından güçlendi. Batı yaptırımları altındaki Rusya ve İran, dünyanın en büyük petrol ihracatçıları arasında yer alıyor.