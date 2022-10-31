Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması sağlanması için Rusya’nın Soçi kentinde yapılması planlanan üçlü zirve öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ikili görüşmede bir araya geldi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması sağlanması için Rusya’nın Soçi kentinde yapılması planlanan üçlü zirve öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ikili görüşmede bir araya geldi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması sağlanması yönünde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çağrısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Soçi’ye geldi. Üçlü görüşme öncesinde Putin ve Paşinyan ikili görüşme gerçekleştirdi. Paşinyan, Putin’e hitap ederken Azerbaycan ile süren anlaşmazlıkların giderilmesi gerektiğini söyleyerek, "Çatışma onlarca yıldır devam ediyor. Ve bir şekilde bitmesi gerekiyor. Bunun için siyasi iradeye sahip olduğunuzu biliyorum. Bu nedenle çabanızı destekliyorum" dedi. Putin ise son olarak Kazakistan’da bir araya geldiklerini hatırlatarak bu zirvenin Soçi’de yapılması konusunda Aliyev ve Paşinyan ile mutabık kaldıklarını ifade etti.