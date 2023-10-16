Hamas ve İsrail arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmaların ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk kez telefonda görüştü.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 7 Ekim’den bu yana devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk kez telefonda görüştü. Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların ele alındığı aktarılarak, Putin’in Netanyahu’ya çatışmalarda hayatını kaybeden İsrailliler için taziyelerini ilettiği ifade edildi.

Putin’in görüşmede, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivil nüfusu hedef alan her türlü eylemi güçlü bir şekilde reddettiği ve kınadığı vurgulanana açıklamada, “Putin, Rusya’nın Gazze Şeridi’ndeki durumu normalleştirmeye, şiddetin daha fazla tırmanmasını ve insani bir felaketi önlemeye yardımcı olmak için attığı adımlar hakkında bilgi verdi. İsrail tarafı özellikle Filistin, Mısır, İran ve Suriye liderleriyle bugünkü telefon temaslarının önemli noktaları konusunda bilgilendirildi” denildi.

Açıklamada, Rusya’nın çatışmaları sona erdirmek, siyasi ve diplomatik yollarla barışçıl bir çözüme ulaşmak amacıyla çalışmaya hazır olduğu ifade edildi.

Putin, Netanyahu ile görüşmesi öncesinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.