Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne getirdiği tavan fiyat uygulamasına dahil olan ülke ve şirketlerin Rus petrolü ve petrol ürünlerini almasını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne getirdiği tavan fiyat uygulamasına dahil olan ülke ve şirketlerin Rus petrolü ve petrol ürünlerini almasını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne getirdiği tavan fiyat uygulamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tavan fiyat uygulamasına dahil olan ülke ve şirketlerin Rus petrolü ve petrol ürünlerini almasını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre, Rus petrolünün alıcıları, AB ve G7 ülkelerinin getirdiği tavan fiyat uygulaması üzerinden alım yapmak istiyorsa, bu ülke veya yabancı şirketlere Rus petrolünün ve petrol ürünlerinin satışı yasaklanacak. Putin’in imzaladığı kararname 1 Şubat 2023 tarihinde yürürlüğe girecek ve 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sonrasında birçok Avrupa ülkesi Rusya’ya karşı ekonomik tedbirler getirirken son olarak Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkeleri Rus petrolünün tavan fiyatını 60 dolar olarak belirlemişti.