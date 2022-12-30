Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği görüşmede, "Rusya ve Çin ordusu arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi. Xi ise, "Çin, Ukrayna krizinin barışçıl bir şekilde çözülmesinde yapıcı rol oynayacak" ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği görüşmede, "Rusya ve Çin ordusu arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi. Xi ise, "Çin, Ukrayna krizinin barışçıl bir şekilde çözülmesinde yapıcı rol oynayacak" ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi. Putin, Rusya ve Çin ilişkilerinin önemli sınavlardan geçtiğini belirterek, "Artan jeopolitik gerilimler karşısında Rus-Çin stratejik ortaklığının istikrar sağlayıcı bir faktör olarak önemi artmaktadır. İlişkilerimiz tüm sınavlara karşı dayanıklılık ve istikrar gösteriyor, dinamik bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu bağlar, tarihin en iyi, 21. yüzyılda büyük güçlerin iş birliği modelini temsil etmektedir" dedi.

Bu yıl içerisinde Pekin’de düzenlenen olimpiyatlar sırasında ve Semerkant’ta düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde yüz yüze görüştüklerini hatırlatan Putin, önümüzdeki bahar aylarında Xi Jinping’i Moskova’ya davet etti. Putin, "Önümüzdeki yıl ikili görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Sizlerle yüz yüze görüşme fırsatı bulacağımızdan hiç şüphem yok. Sayın Başkan, önümüzdeki bahar sizi devlet ziyaretiyle Moskova’ya bekliyorum. Bu, önemli konularda Rusya-Çin bağının gücünü tüm dünyaya gösterecek, ikili ilişkilerde de yılın en önemli siyasi olayı olacak" ifadelerini kullandı.

"Rusya, Çin’e petrol ihracatında lider ülkelerden biri haline geldi"

Putin, "Gayri meşru kısıtlamalara ve bazı Batılı ülkelerin doğrudan şantajına rağmen Rusya ve Çin, karşılıklı ticarette rekor büyüme oranları sağlamayı başardı. Bu yıl sonuna kadar yüzde 25 artacak, bu ivme ile 2024 yılına kadar 200 milyar dolarlık hedefimize planlanandan önce ulaşabileceğiz. Enerji sevkiyatı, benzeri görülmemiş hacimlere ulaştı. Hidrokarbonların üretimi ve işlenmesi alanında kapasite oluşturmak için ortak çalışmalar da devam ediyor. Bu yılın sonuçlarına göre Rusya, Çin’e petrol ihracatında lider ülkelerden biri haline geldi. Bugün, Çin’e boru hattı gazı tedarikinde ikinci sırada ve ithal edilen LNG hacminde dördüncü sırada yer alıyoruz. 1 Aralık’a kadar doğu güzergahı boyunca 13,8 milyar metreküp gaz gönderildi. Aralık ayında günlük sözleşme yükümlülüklerinin fazlası yüzde 18’e ulaştı. Önümüzdeki yıl basınç hacmini daha da arttıracağız. Tarım ürünleri ticaretinde önemli bir artış görüyoruz. Ocak-Kasım döneminde ticaret yüzde 36 artarak 6 milyar dolara ulaştı" ifadelerini kullanarak, Rusya ve Çin arasındaki ticari ilişkilere dair önemli verileri paylaştı.

"Rusya ve Çin ordusu arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz"

ABD ve Batılı ülkeler arasında yaşanan krizde Çin ile stratejik ortaklık sürdürdüklerine vurgu yapan Putin, "Elbette ülkelerimizin güvenliğinin sağlanmasına ve kilit bölgelerde istikrarın sağlanmasına katkı sağlayan askeri ve askeri-teknik iş birliği, Rusya-Çin iş birliğinin tüm yelpazesinde ve ilişkilerimizde özel bir yer tutmaktadır. Rusya ve Çin silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin, "Moskova ve Pekin’in BM Güvenlik Konseyi, Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS, G20 gibi uluslararası arenadaki koordinasyonu, uluslararası hukuka dayalı adil bir dünya düzeni oluşturulmasına hizmet ediyor. Batı’nın benzeri görülmemiş baskıları ve provokasyonları karşısında ilkeli pozisyonları savunuyoruz ve sadece kendi çıkarlarımızı değil, aynı zamanda gerçekten demokratik bir dünya düzenine ve ülkelerin kaderlerini özgürce belirleme hakkını savunan herkesi de koruyoruz" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmenin sonunda Xi ve Çin halkının yeni yılını da kutladı.

Xi’den iş birliğinin geliştirilmesi vurgusu

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise görüşmede, 2022 yılının ilk 11 ayında Çin ile Rusya arasındaki ticaretin rekor seviyeye ulaştığını işaret ederek enerji iş birliğinin dengeleyici rol oynadığını söyledi. Xi, uluslararası durumdaki mevcut kaosla mücadele edebilmek için Çin ve Rusya’nın stratejik iş birliğini ve iletişimi güçlendirmesi, dünyaya daha fazla istikrar aşılaması gerektiğini belirtti. İki ülkenin ekonomi, ticaret, enerji, finans ve tarım gibi farklı alanlardaki iş birliğinde olumlu ilerlemelere imza attığına işaret eden Xi Jinping, geleneksel enerjiler ve yeni enerjiler alanındaki iş birliğinin genişletilmesi gerekliliğinin altını çizdi.

"Yaptırım girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğu, olgularla defalarca kanıtlandı"

Xi, "Çin, son günlerde korona virüs salgınıyla mücadele tedbirlerini en uygun haline getiriyor. Rusya dahil olmak üzere tüm ülkelerle olağan personel temaslarını tekrar gerçekleştirmeyi istiyoruz" diye konuştu. Dünyanın tarihi bir kavşakta bulunduğuna dikkat çeken Çin Devlet Başkanı Xi, "Ya Soğuk Savaş zihniyeti tekrar galip gelip bölünme ve çatışmalar ile gruplararası ihtilaflar güçlenecek ya da insanlığın müşterek iyiliğinden hareketle eşitlik, karşılıklı saygı ve kazan-kazan iş birliği hayata geçirilecek. Bu durum, büyük ülke devlet adamlarının irfanı ve tüm insanlığın rasyonalitesi için bir sınav niteliğinde. Çevreleme ve baskı girişimlerinin destek görmediği, yaptırım girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğu, olgularla defalarca kanıtlandı" ifadelerini kullandı.

"Dış güçlerin müdahalesine ve sabotajlarına el ele direnmeliyiz"

Çin’in hegemonyacılığa ve güç siyasetine karşı çıkan Rusya ve dünyadaki diğer güçlerle birlikte çalışmayı arzuladığını kaydeden Xi Jinping, "İki taraf, uluslararası ilişkilerde yakın koordinasyon ve iş birliği sağlamalı, BM’nin otoritesini ve uluslararası hukuku korumak, gerçek anlamda çok taraflılığı desteklemek suretiyle küresel gıda ve enerji güvenliğinin korunması gibi hususlarda büyük ülkelerin üzerine düşen sorumluluğu üstlenerek örnek rol oynamalı" dedi.

Xi, görüşmede ayrıca Çin ile Rusya’nın Şanghay İşbirliği Örgütü içindeki tüm ülkeler arasındaki birlik ve güveni güçlendirmeye devam etmesi gerektiğine işaret ederek, "Dış güçlerin müdahalesine ve sabotajlarına el ele direnmeliyiz" şeklinde konuştu.

"Çin, Ukrayna krizinin barışçıl bir şekilde çözülmesinde yapıcı rol oynayacak"

İki lider, Ukrayna krizine dair de fikir alışverişinde bulundu. Xi Jinping, Çin’in, Rusya’nın söz konusu ihtilafı diplomasi ve müzakere yoluyla çözme seçeneğini reddetmediğini görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Barış görüşmelerine giden yolun pürüzsüz olmayacağına işaret eden Xi, barış ihtimalinin daima mevcut olduğunu söyledi. Xi, "Çin, objektif ve adil pozisyonunu sürdürecek, uluslararası toplumun ortak bir güç oluşturmasını sağlayarak Ukrayna krizinin barışçıl bir şekilde çözülmesinde yapıcı rol oynayacak" dedi.

Öte yandan, Çin ile Rusya, Vladimir Putin’in Şubat ayı başında yaptığı Pekin ziyaretinde, ikili ilişkilerin "sınırsız ortaklık" seviyesinde olduğunu açıklamıştı. Putin, kısa bir süre sonra Ukrayna’ya yönelik "özel askeri operasyon" başlatmıştı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını kınamaktan ve "işgal" olarak nitelendirmekten kaçınan Çin, diğer taraftan Batı’nın yaptırımlarına maruz kalmamak için Rusya’ya söz konusu süreçte silah veya malzeme desteği de sağlamadı.