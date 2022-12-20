Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı’nda düzenlenen devlet ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, "Rusya bir kez daha meydan okumayla karşı karşıya" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı’nda düzenlenen devlet ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, "Rusya bir kez daha meydan okumayla karşı karşıya" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı’nda düzenlenen devlet ödülleri törenine katıldı. Putin törende yaptığı konuşmasında batılı ülkelerle yaşadıkları gerilimler nedeniyle birçok kez sınandıklarını ancak egemenliklerini koruduklarını söyleyerek, "Ülkemiz pek çok defa sınanmayla karşı karşıya kaldı. Fakat bunlar karşısında egemenliğimizi savunduk. Bugün Rusya bir kez daha aynı meydan okumayla karşı karşıya ve özel askeri operasyonun cephe hatlarındaki askerler, subaylar, milisler ve gönüllüler nadir görülen bir cesaret ve fedakarlık ortaya koyuyorlar. Her birinizle gurur duyuyoruz" dedi.

Ayrılıkçı bölgelerin liderlerine ödülleri takdim edildi

Ödül töreninde Ukrayna’dan ilhak edilen Donetsk lideri Denis Puşilin ve Luhansk lideri Leonid Paseçnik birinci sınıf liyakat nişanına layık görüldü. Ukrayna’dan ilhak edilen Zaporijya’nın valisi Yevgeny Balitsky ve Herson Valisi Vladimir Saldo üçüncü sınıf liyakat ödülü aldı. Rusya’nın kahramanı ödülü Ukrayna’daki askeri operasyonlarda yer alan Binbaşı Konstantin Şirokov ve Kıdemli Teymen Stepan Belov’a takdim edildi. Ödül töreninde ayrıca Rusya’nın Kahramanı Emek Ödülü, Kahraman Anne ödülü, 1,2,3 ve 4’ncü sınıf liyakat ödülü, Aleksandr Nevskiy ödülü, Cesaret Nişanı ve Onur Nişanı gibi çok sayıda ödül bilim insanlarına, sanatçılara, bazı sivillere ve askerlere takdim edildi.