Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki üçlü zirve Rusya’nın Soçi kentinde başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki üçlü zirve Rusya’nın Soçi kentinde başladı.

Rusya’nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın bir araya geldiği üçlü zirve başladı. Zirvede Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme süreci, 10 Kasım 2020, 11 Ocak ve 26 Kasım 2021 tarihli üçlü bildirilerin uygulanması, Güney Kafkasya’da istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi ve eski haline getirilmesi ile ekonomik, ticaret ve ulaşım ilişkilerinin sağlanması ve geliştirilmesi konuları ele alınacak.

Soçi kentinde gerçekleşecek olan üçlü zirve öncesi Putin, Aliyev ve Paşinyan ile ikili görüşme gerçekleştirdi.