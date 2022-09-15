Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Özbekistan’ın Semerkand kentinde başlayan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi çerçevesinde görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Tayvan politikasını eleştirerek, "ABD ve müttefiklerinin Tayvan Körfezi’ndeki provokasyonlarını kınıyoruz" dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Özbekistan’ın Semerkand kentinde başlayan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi çerçevesinde görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Tayvan politikasını eleştirerek, "ABD ve müttefiklerinin Tayvan Körfezi’ndeki provokasyonlarını kınıyoruz" dedi.

Özbekistan’ın Semerkand kentinde başlayan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping görüşme gerçekleştirdi. Liderlerin zirvesinde ön plana çıkan konu ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Asya turu kapsamında ziyaret ettiği Tayvan oldu. Putin, Çin-ABD geriliminde Çin’in yanında olduklarının altını çizerken "Tek Çin" ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ifade etti. Putin, "Dünya hızla değişiyor, ancak değişmeyen tek bir şey var o da Çin ve Rusya arasındaki dostluk. Rusya-Çin devletlerarası işbirliği bir model olarak kabul edilebilir. Moskova ve Pekin’in dış politika ikilisi, küresel ve bölgesel istikrarın sağlanmasında kilit bir rol oynuyor. Ortaklaşa, uluslararası hukuka ve BM’nin merkezi rolüne dayanan adil, demokratik ve çok kutuplu bir dünya düzeninin kurulmasını savunuyoruz. Genel olarak, tek kutuplu bir dünya oluşturma girişimlerinin son zamanlarda kesinlikle çirkin bir şekil aldığını ve gezegendeki devletlerin büyük çoğunluğu için bunun kesinlikle kabul edilemez olduğunu söylemeliyim. Tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlıyız. ABD ve müttefiklerinin Tayvan Körfezi’ndeki provokasyonlarını kınıyoruz" dedi.

“Çin kılavuz rolü oynamaya hazır”

Jinping ile Ukrayna krizine dair bir görüşme de yaptıklarını ve bu konuda Çin’in endişelerini anladıklarını belirten Putin, "Çinli dostlarımızın Ukrayna kriziyle ilgili dengeli duruşunu çok takdir ediyoruz. Bu konudaki endişelerinizi anlıyoruz. Elbette daha önce bu konuyu konuşmamıza rağmen bugünkü durumda tutumumuzu ayrıntılı olarak açıklayacağız" ifadelerini kullandı. Putin, Çin ile Rusya arasındaki ticari verilere dair rakamlar aktararak iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin de günden güne arttığını söyledi.

Öte yandan, Jinping ise, "Çin, büyük rolleri üstlenmeleri için Rusya ile beraber gereken çabayı göstermeye ve sosyal sorunlarla sarsılan dünyaya istikrar ve pozitif enerji katmak için kılavuz rolü oynamaya hazırdır" diye konuştu.

Putin ile Jinping, ikili görüşmenin ardından Rusya-Çin-Moğolistan üçlü toplantısına katıldı. Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh’ün de yer aldığı görüşmede, 3 ülke arasında ticari ulaşım yolları konuları ele alındı.