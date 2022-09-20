Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus gübresinin yoksul ülkelere gönderilmesi yerine Avrupa limanlarında bekletilmesine tepki göstererek, "Rus enerjisinin, gıdasının ve gübrelerinin dünya pazarlarına arzı üzerindeki Batı kısıtlamalarından öncelikle etkilenenler onlar. Bu bağlamda Avrupa limanlarında ambargolar nedeniyle bekletilen 300 bin ton Rus gübresinin ihtiyacı olan ülkelere ücretsiz olarak ulaştırılması yönündeki tekliflerimiz bile cevapsız kalıyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus gübresinin yoksul ülkelere gönderilmesi yerine Avrupa limanlarında bekletilmesine tepki göstererek, "Rus enerjisinin, gıdasının ve gübrelerinin dünya pazarlarına arzı üzerindeki Batı kısıtlamalarından öncelikle etkilenenler onlar. Bu bağlamda Avrupa limanlarında ambargolar nedeniyle bekletilen 300 bin ton Rus gübresinin ihtiyacı olan ülkelere ücretsiz olarak ulaştırılması yönündeki tekliflerimiz bile cevapsız kalıyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uruguay, Cezayir, Mısır, Moğolistan, Portekiz, Libya, Yeni Zelanda, Mali, Ermenistan, Kolombiya, Tanzanya, Filipinler, Moldova, Sırbistan, Senegal, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda, Sudan, Kuveyt, Nepal, Belarus, Güney Kore, Venezuela’nın yeni büyükelçilerinden güven mektubu aldığı törende açıklamalarda bulundu. Putin, büyükelçilere hitaben yaptığı konuşmada, "Temsil ettiğiniz devletler ile Rusya arasındaki çok yönlü ilişkilerin gelişmesini teşvik etmek için önemli ve sorumlu bir görevle görevlendirildiniz" diyerek yeni büyükelçilerin temsil ettikleri ülkelerle Rusya arasındaki ilişkilerde önemli rol üstleneceğini söyledi.

"Çok kutuplu bir dünyaya doğru hareketin dünya politikasının stratejik ana hedefi olduğu gerçeği ŞİÖ zirvesinde de teyit edildi"

Çok kutuplu dünya düzenine geçişlerin olduğu ve son Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinin de bunun göstergesi olduğunu belirten Putin, isim vermeden Batılı ülkeleri hedef göstererek, "Çalışmalarınız, tüm uluslararası ilişkiler mimarisinde köklü dönüşüm süreçlerinin hızlandığı, çok kutuplu, daha demokratik ve adil dünya düzeni sisteminin oluşumunun aktif evreye girdiği koşullar altında gerçekleştiriliyor. Çok kutuplu bir dünyaya doğru hareketin dünya politikasının stratejik ana hedefi olduğu gerçeği Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Semerkant’taki son zirvesinde de teyit edildi" ifadelerini kullandı. Putin, "Bu, dünya nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı ve küresel gayri safi yurtiçi hasılanın dörtte birinin oluşturduğu ülkeleri birleştiren dünyanın en büyük bölgesel yapısıdır. Modern dünyanın çok merkezli olması ve uluslararası hukukun genel kabul görmüş normlarına, eşit ve bölünmez güvenlik ilkelerine, Birleşmiş Milletlerin merkezi, koordine edici rolüyle karşılıklı saygıya dayalı iş birliğine dayalı olması gerektiğine inanan ülkeler bu örgütü oluşturuyor. Çok kutupluluğa yönelik böylesine tarafsız çabalar ne yazık ki dünya meselelerinde hegemonya yürütmeye ve her şeyi kontrol etmeye çalışanların engellemeleriyle karşılaşıyor. Latin Amerika, Afrika, Avrupa ve Asya’da uzun süredir bu hegemonyayı sürdürüldüğünü söyleyebilirim" dedi.

"300 bin ton Rus gübresinin ihtiyacı olan ülkelere ücretsiz olarak ulaştırılması yönündeki tekliflerimiz bile cevapsız kalıyor"

İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşmasıyla Ukrayna limanlarından dünya pazarına sevk edilen tahılın gelişmekte olan ülkelere gönderilmediğini bir kez daha dile getiren Putin, "Özellikle gelişmekte olan ve yoksul devletler de böyle bir politikadan zarar görmektedir. Rus enerjisinin, gıdasının ve gübrelerinin dünya pazarlarına arzı üzerindeki Batı kısıtlamalarından öncelikle etkilenenler onlar. Bu bağlamda Avrupa limanlarında ambargolar nedeniyle bekletilen 300 bin Rus gübresinin ihtiyacı olan ülkelere ücretsiz olarak ulaştırılması yönündeki tekliflerimiz bile cevapsız kalıyor. Şirketlerimizin para kazanmasına izin vermek istememeleri anlaşılabilir bir şey ama biz bunu ücretsiz vermek istiyoruz, en azından ihtiyacı olan ülkelere ücretsiz vermek istiyoruz. Ancak buna cevap verilmiyor" ifadelerini kullandı.

Putin, "Rusya’ya gelince, egemen rotamızdan sapmayacağız. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi bir üyesi olarak birleştirici bir devletlerarası gündemi daha da ilerletmeyi, zamanımızın sayısız meydan okumalarına ve tehditlerine etkin yanıt arayışına katkıda bulunmayı ve bölgesel çatışmaların çözümüne katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Rusya, BM Genel Kurulu’nun 77. oturumunun açılışında bu pozisyonunu dile getirecek" şeklinde konuştu.

"Azerbaycan ve Ermenistan’ı ateşkese uymaya davet ediyoruz"

Konuşmasından sonra güven mektubunu sunan tüm ülkelerin büyükelçilerine ayrı ayrı seslenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi olarak göreve başlayan Vagharshak Harutiunyan’a hitaben yaptığı konuşmada yarın kutlanacak olan Ermenistan Bağımsızlık Günü nedeniyle verdiği mesajda, "Ermenistan bizim yakın dostumuz ve stratejik müttefikimizdir. Bu vesileyle yarın kutlanacak olan Bağımsızlık Günü nedeniyle kardeş Ermeni halkını ve ülke yönetimini tebrik ederim" dedi. Putin, "Rusya ve Ermenistan yoğun bir siyasi diyalog sürdürüyor. Yalnızca bu yıl, Nikol Paşinyan ve ben en son Vladivostok’ta Doğu Ekonomik Forumu’nda olmak üzere üç kez bir araya geldik. Kasım ayında Erivan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün yıllık zirvesine ev sahipliği yapacak" şeklinde konuştu. Ermenistan’ın provokasyonlarıyla geçtiğimiz hafta başlayan çatışmalara da değinen Putin, iki ülkeye ateşkese uyma çağrısında bulunu. Putin, "Ermenistan-Azerbaycan sınır bölgesindeki durumun ağırlaşmasıyla ilgili olarak KGAÖ aracılığıyla önlemler alındığını hatırlatmak isterim. KGAÖ Genel Sekreteri başkanlığındaki özel bir misyon çatışma bölgesine gönderildi. İncelemenin sonuçlarına dayanarak Kolektif Güvenlik Konseyi’ne öneriler hazırlaması talimatı verildi. Bize yakın devletler arasındaki herhangi bir çatışma durumunun bizi ciddi endişelendirdiğini belirtmeme izin verin. Herkesi itidal göstermeye, ateşkese sıkı sıkıya bağlı kalmaya ve Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin üçlü açıklamalarına sıkı bir şekilde uymaya davet ediyoruz" dedi.