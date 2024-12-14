Özel Sivas Pusula Akşam Lisesi ile Yeniden Refah Partisi Sivas İl Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokol ile birlikte yarım kalan lise eğitimi tamamlamak isteyen parti üyesi kişiler ve çocukları için yüzde 20 oranında indirim uygulanacak.

Herhangi bir sebeple lise eğitimini tamamlamamış öğrencilerin mezuniyet belgesi alması için fırsat sunan Özel Sivas Pusula Akşam Lisesi, yeni bir işbirliği protokolüne daha imza attı. Yeniden Refah Partisi Sivas İl Başkanlığı ile imzalanan protokol ile birlikte herhangi bir sebeple eğitimine devam etmemiş 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri Pusula Akşam Lisesi ile eğitimlerini tamamlayıp mezun olacak. Yakınları Özel Sivas Pusula Akşam Lisesi’nde eğitim almak isteyen Parti üyeleri ve yakınları, yüzde 20 oranında indirimden yararlanabilecek.