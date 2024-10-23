Özel Sivas Pusula Akşam Lisesi ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) arasında işbirliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokol ile birlikte yarım kalan lise eğitimi tamamlamak isteyen STSO üyesi kişilerin çocukları için yüzde 20 oranında indirim uygulanacak.

Herhangi bir sebeple lise eğitimini tamamlamamış öğrencilerin mezuniyet belgesi alması için fırsat sunan Özel Sivas Pusula Akşam Lisesi, yeni bir işbirliği protokolüne daha imza attı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile imzalanan protokol ile birlikte herhangi bir sebeple eğitimine devam etmemiş 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri Pusula Akşam Lisesi ile eğitimlerini tamamlayıp mezun olacak. Yakınları Özel Sivas Pusula Akşam Lisesi’nde eğitim almak isteyen STSO üyeleri, yüzde 20 oranında indirimden yararlanabilecek.

İmza töreninde konuşan Sivas TSO Başkanı Zeki Özdemir, “Üyelerimizin ve yakınlarının yararına olacak bu protokolü imzalamaktan memnuniyet duyuyorum.” dedi.