Polis hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Tanınmamak için kafasına puşi takarak binaya giren şüpheli, etrafı gözettikten sonra motosikleti alarak bölgeden uzaklaştı. Tüm o anlar binanın kamerasına yansıdı.

Gaziantep’te yüzünü puşiyle saran motosiklet hırsızı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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