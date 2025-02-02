Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre Türkiye'nin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Ordu ve Giresun kıyılarının hafif yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Sıcaklıklar Salı gününden itibaren hissedilir derecede azalacak.BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Şubat Pazar gününe ilişkin hava tahminini yayımladı.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı bugün, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Türkiye'nin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Ordu ve Giresun kıyılarının hafif yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayına karşı uyarıldı.