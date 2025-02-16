Malatya’nın Pütürge ilçesinde hafta içi etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan yollar açılıyor.

Pütürge ilçesinde geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan yollar, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Pütürge Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmaları sonrası ulaşıma açılıyor. İlçe genelinde çalışmaların sürdüğünü belirten Gündeğer Mahallesi Muhtarı Özcan Yıldırım, ekiplerin mesai mefhumu bilmeksizin çalıştığına vurgu yaparak, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülek’e teşekkür etti.