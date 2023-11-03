Prestij değeri yüksek yeni park alanlarını ilçeye kazandırmaya devam eden Ankara’nın Pursaklar Belediyesi, mevcut park alanlarını baştan sona yenileyerek, daha kullanışlı ve daha modern hale getirmeye devam ediyor.

Kullanım açısından sağlıklı olmayan deforme parkları, günümüzde uygun olarak sıfırdan yenileme çalışmalarına devam eden Pursaklar Belediyesi, Şehit Bayram Koçak Parkı yenileme çalışmalarında sona geldi.

Yeni sanat ve kültür alanları, yeni spor alanları, yeni park alanları ve yeni yeşil alanları ile her geçen gün daha yaşanabilir bir ilçe haline dönüşen Pursaklar’da, devam eden çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, park alanında gelinen son nokta hakkında bilgi aldı.

Çetin, ‘‘Şehit Er Bayram Koçak Parkı inşaatımız devam ediyor. İçinde halı saha, yürüyüş yolu, açık alan, çocuk oyun grupları ve kamelyalar ile kullanışlı ve güzel oluyor. Ailelerimiz yeşil alanlarımızda dinlenirken, çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı bir alanda oynayabilecekleri, tehlike oluşturmayan oyun alanları olacak. Çalışmalarımız tamamlandığında yenilenen park alanımız, büyüğünden küçüğüne tüm hemşerilerimizin istifade edeceği bir yaşam alanı halini dönecek’’ diye konuştu.