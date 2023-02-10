Pursaklar Mahalle Konakları ve Hanım Evlerinde, köy fırınlarında deprem bölgelerine gönderilmek üzere hamur işi, bazlama, gözleme pişiriliyor.

Pursaklar Mahalle Konakları ve Hanım Evlerinde, köy fırınlarında deprem bölgelerine gönderilmek üzere hamur işi, bazlama, gözleme pişiriliyor.

Pursaklar Belediyesi, Merkez üssü Kahramanmaraş’ın 7,7 ve 7,6’lik iki büyük depremin ardından arama-kurtarma ekiplerini, mobil mutfak aracını, iş makinelerini ve yardım tırlarını deprem bölgesine gönderiyor. Pursaklar’ın nene hatunları Mahalle Konaklarında, Hanım Evlerinde, köy fırınlarında yaptıkları köy ekmeği, bazlama, gözleme, sandviç ve hamur işlerini deprem bölgelerine ulaştırılması amacıyla Pursaklar Belediyesi’ne teslim ediyor.

“Bölgede ekmek çok büyük ihtiyaç, hanımlarımız köy ekmeği, bazlama, gözleme, hamur işi ve sandviç hazırlıyorlar.”

Pursaklar’daki kadınların gecelerini gündüzlerine katarak hazırladıkları ekmekleri hiç zaman kaybetmeden tırlara yüklediklerini ifade eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bütün vatandaşların büyük bir birliktelik halinde hareket ettiğini belirterek, “Tüm Pursaklar halkının kalplerinin deprem bölgesinde vatandaşlarla birlikte attığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Bölgede ekmek çok büyük ihtiyaç, hanımlarımız köy ekmeği, bazlama, gözleme, hamur işi ve sandviç hazırlıyorlar. Bir yüreğin acısını bir anlık da olsa dindirebilirsek ne mutlu bize. Ellerine, emeklerine sağlık. İnşallah hepsini en kısa zamanda depremzedelerimize ve bölgede canla başla çalışan görevlilerimize ulaştıracağız’’ dedi.