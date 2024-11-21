Pursaklar Belediyesi, Hanım Evlerindeki eğitim programıyla kadınların hayata dair konularda farkındalığını artırmayı hedefliyor.

Pursaklar Belediyesi’ne bağlı Hanım Evleri’nde kadın hakları ve şiddetle mücadele konularında farkındalığı artırmak amacıyla eğitim seminerleri düzenleniyor.

Merkezlerde kadınların sosyal ekonomik yaşamlarına etkileri, girişimciliğe ve işgücüne katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi için gerekli tüm adımları attıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Hanım Evlerinde verdiğimiz birçok farklı kurs da toplumsal kalkınmada kadınların rolünü ve potansiyelini vurgulamak, kadınların güçlendirilmesi için gerekli eğitimleri veriyoruz. Bunun yanı sıra sosyal, kültürel, sağlık, toplumsal konular, kadın hakları ve şiddetle mücadele gibi birçok konuda yapmış olduğumuz eğitim seminerleri ile kadınların daha bilinçli olmalarına yardımcı oluyoruz. Önümüzdeki günlerde de hanımların toplumsal farkındalığını artıracak eğitimler düzenlemeye devam edeceğiz’’ diye konuştu.

Hüma Sultan Hanım Evinde, her hafta salı ve cuma günleri farklı konuları içeren seminerlerle kadınların hayata dair konularda farkındalığının artırılması hedefleniyor.