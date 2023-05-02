Bilim ve teknolojiye olan ilginin toplumda daha geniş kitlelere ulaşması hedefiyle Pursaklar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilim Pursaklar tarafından Bilim Şenliği düzenlendi.

Çocukların bilimsel düşünme, tasarım, üretim, becerilerini artırmak için Pursaklar Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bilim Pursaklar Atölyesi, ‘‘Nesnelerin İnterneti ve Elektronik Programlama’’ eğitimini tamamlayarak şenlik düzenledi.

Nesnelerin İnterneti ve Elektronik Programlama eğitimini tamamlayan minik dehaların tasarladıkları ürünlerin yanı sıra eğitim alan öğrencilerin icatları Bilim Şenliği etkinliğinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

“Bilime ve teknolojiye ilgi gösteren gençlerimize ve çocuklarımıza destek olmaya devam edecek”

Geleceğin teknoloji yıldızı olmayı hedefleyen çocukların Pursaklar Deneyap ve Bilim Pursaklar parladığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; “Deneyap Pursaklar öğrencilerimiz Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti eğitimini tamamladı. Süreç sonunda hazırladıkları projeler ile şenliğimizi gerçekleştirdik. Bütün öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bilime ve teknolojiye ilgi gösteren gençlerimize ve çocuklarımıza destek olmaya devam edeceğiz’’ dedi.