Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Şehit İlhami Özenç Ortaokulu ve Bilim-Sanat Merkezi’nin açılış kurdelelerini kesti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Şehit İlhami Özenç Ortaokulu ve Bilim-Sanat Merkezi’nin açılış kurdelelerini kesti.

Ankara Pursaklar’da çocukların, bilime ve sanata yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi adına Şehit İlhami Özenç Ortaokulu ve Bilim-Sanat Merkezi(BİLSEM) geniş bir katılımla hizmete açıldı.

Şehit İlhami Özenç Ortaokulu ve Bilim-Sanat Merkezi’nin açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şehit İlhami Özenç’in anne ve babası, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Milletvekili Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Lütfiye Selva Çam, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Ankara Valisi Vasip Şahin’in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

‘‘Yeni açılan Şehit İlhami Özenç Ortaokulu ve Bilim-Sanat Merkezi’nin Pursaklar’a çok büyük kazanımlar sağlayacak’’

Pursaklar’da BİLSEM eksikliğinin tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar’ı bilimin, eğitimin, sanatın, teknolojinin merkezi haline getirmek gibi bir iddia ile yola çıktık. Bilim Pursaklar, Deneyap Atölyeleri, Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi gibi önemli kurumları ilçemize kazandırdık. Bugünde Sayın Bakanımızla birlikte, Şehit İlhami Özenç Ortaokulu ve Bilim-Sanat Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdik. Yeni açılan okulumuzun Pursaklar’a çok büyük kazanımlar sağlayacak. Şehidimizin adını alan okulumuz ve Bilim-Sanat Merkezinin (BİLSEM) ilçemize hayırlı olmasını diliyor, kahraman şehidimizin ruhu şad, mekanının cennet olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.

‘‘Çocuklarımızın yetenek ve zekalarına uygun birçok özel programla eğitim verme imkanı sağlayacak’’

Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; ‘‘Şehit İlhami Özenç Ortaokulu ve Bilim-Sanat Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdik. BİLSEM, Pursaklar’ın eğitim ile bilim alanlarına önemli katkılar sunacak. Çocuklarımızın yetenek ve zekalarına uygun birçok özel programla eğitim verme imkanı sağlayacak. Özel yetenekli gençlerimizin kabiliyetlerinin artırılması için büyük önem arz ediyor. İnşallah Belediye Başkanımızla daha fazla işbirliği yaparak çok daha güzel projeleri, çok daha güzel hikayeleri Pursaklar’a kazandıracağız. Her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin akademik gelişimini desteklemeye, kültür, sanat alanlarında her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Açılış kurdelelerinin ardından Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, sınıfları tek tek dolaşarak çocuklara hediyelerini verirken, günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirdi.