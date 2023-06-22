Okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte Pursaklar Belediyesi, eğitici, öğretici ve keyif dolu tiyatro gösterileriyle çocukların karşısına çıkıyor.

Yaz tatili boyunca çocuklara yönelik dolu dolu programlar hazırlayan Pursaklar Belediyesi, Kaplumbağa Kral ve Hacivat-Karagöz tiyatro oyunlarını çocukların beğenisine sundu.

Pursaklar Yaşam Merkezi Sinema Salonunda ve Saray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Kaplumbağa Kral ve Hacivat-Karagöz tiyatro gösterisinde çocuklar unutulmayacak bir gün yaşayarak, yaz tatilinin tadını doyasıya çıkarmaya başlarken, bol bol eğlenme fırsatı buldu

“Onlar mutlu biz mutlu”

Tiyatro gösterileri ile birlikte yaz tatiline giren çocuklar için etkinlikler düzenlemeye hızla başladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Yaz tatilinin başlaması ile birlikte çocuklarımıza yönelik olarak tiyatro gösterileri düzenlemeye başladık. Çocuklarımız tatili doya doya yaşasın, gönüllerince eğlensin diye etkinliklerimize hızlı bir giriş yaptık. Onlar mutlu biz mutlu İlerleyen günlerde onların bir yandan gelişimlerine katkıda bulunurken, bir yandan da eğlenmeleri için çeşitli programlar düzenlenmeye devam edeceğiz” dedi.