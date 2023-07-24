Geleceğin dünyasına yön verecek olan çocukların yetişmesi için eğitim veren Ankara’nın Pursaklar Belediyesi’ne bağlı Bilim Pursaklar’da veli ve öğrenciler için uçurtma etkinliği düzenlendi.

Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete kazandırıldığı günden bu yana bilime ve teknolojiye her geçen gün daha çok ilginin arttığı Bilim Pursaklar Atölyelerinde eğitim gören çocuklara yönelik veli ve öğrenci uçurma etkinliği düzenlendi. Doğayla baş başa, temiz havada yapılan Uçurtma Şenliğinde çocuklar, öncelikle aileleri ile birlikte kendi tasarlayarak yaptıkları rengarenk uçurtmaları ile gökyüzünü donatarak, doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

‘‘Birinci önceliğimiz geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızdır’’

İlimle ve bilimle hemhal olan çocukların aileleri ve arkadaşları ile doyasıya eğlenmeleri için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Veli ve öğrenci uçurtma etkinliği ile çocuklarımız, bazı şeylerin zor olmadığını görsünler ve biraz çaba harcasınlar istiyoruz. Kendi yaptıkları onların gelişimine katkı sağlıyor. Birinci önceliğimiz geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızdır. Bilim Pursaklar Atölyelerinde verdiğimiz eğitimlerle çocuklarımızın kendilerini tanımalarını, ilgilerini, kabiliyetlerini, yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Bu tür etkinliklerimizle de aileleri ve arkadaşları ile keyif dolu dakikalar geçirmelerine olanak sağlıyoruz. Etkinliğimize katılan çocuklarımıza ve onların değerli ailelerine çok teşekkür ediyorum’’ dedi.