Pursaklar Belediyesi, merkez ve kırsalda ulaşım kalitesini artırmak amacıyla ihtiyaç duyulan her noktada yol yenileme çalışmaları yürütüyor.

Pursaklar Belediyesi, merkez ve kırsalda ulaşım kalitesini artırmak amacıyla ihtiyaç duyulan her noktada yol yenileme çalışmaları yürütüyor.

Pursaklar Belediyesi, ulaşım kalitesini artırmak ve araçların trafikteki seyrini daha güvenli hale getirmek için ilçe sokaklarında yol yenileme seferberliğine hızla devam ediyor. Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), EnerjiSA, Telekom ve BaşkentGaz tarafından gerçekleştirilen alt yapı çalışmaları nedeniyle kazılan ve büyük tahribata uğramış yolların yenilenmesine öncelik veriyor. Ekipler, sokakların fiziki yapısına göre ülke genelinde de büyük ilgi gören farklı renk ve motiflerdeki kilitli parke taşı, beton yol ve sıcak asfalt serimi yapıyor.

‘‘Daha estetik bir Pursaklar için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz’’

Yol yenileme çalışmalarını önem ve aciliyet sırasına göre değerlendirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Hemşehrilerimizin daha konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmeleri için yeni yol açım, asfaltlama ve kilit parke yol çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tahrip olmuş bütün yollarımızı, belli bir program dahilinde yeniliyoruz. Sokaklarımızda yol yenileme çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak sürücülere, daha estetik bir Pursaklar için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.