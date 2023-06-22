Ulaşımda kaliteyi artırmak ve araçların trafikteki seyrini daha güvenli hale getirmek için çalışmalar yürüten Pursaklar Belediyesi, ilçe sokaklarında yol yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Her güneşli havayı fırsat bilerek vatandaşların daha güvenli ve daha sağlıklı yollarda seyahat edebilmeleri için çalışmalar yürüten Pursaklar Belediyesi, ihtiyaç önceliğine göre ilçenin birçok noktasında asfalt, kilit parke taşı ve beton yol çalışmalarına hızla devam ediyor.

“Sorumluluğumuz dahilindeki yollarda çalışmalarımıza hızla başlıyor, hızla neticelendiriyoruz”

Havalar müsaade ettikçe sokakları sıfırdan yenileme çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Yol yenileme çalışmalarını önem ve aciliyet sırasına göre değerlendirerek sokaklarımızı baştan sona yeniliyoruz. Sorumluluğumuz dahilindeki yollarda çalışmalarımıza hızla başlıyor, hızla neticelendiriyoruz. Doğru planlama ile oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçiyoruz. Tahrip olan bütün sokaklarımız belli bir program dahilinde yenileyeceğiz. Daha modern, daha estetik bir Pursaklar için durmadan yorulmadan tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Belediye ekiplerinin ilçede gerçekleştirdiği her çalışmayı yakından takip eden Başkan Ertuğrul Çetin, ilçe halkının huzur içerisinde, güvenle seyahat edebilmeleri için büyük emek ve gayret sarf eden personellere kolaylıklar diledi.

Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ASKİ, EnerjiSA, Telekom ve BaşkentGaz tarafından gerçekleştirilen alt yapı çalışmalarının tamamlandığı ve büyük tahribata uğrayan sokaklar öncelikli olmak üzere çalışmalarını yürütüyor.