Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların huzur içinde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı.

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları, rahat ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor. Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir Ramazan ayı geçirebilmeleri için denetimleri yoğunlaştırdıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Hemşehrilerimizin gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilmeleri için Ramazan ayı öncesi denetimlerimizi sıkılaştırdık. Yoğun denetimlerimizle mübarek ayın en güzel şekilde geçirilmesi gayreti içindeyiz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı gıda tüketimini sağlamak için sürekli sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından ilçede faaliyet gösteren marketlere, fırınlara ve pazar yerlerine yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde tartı

kontrolü, kasa reyon fiyat farkı, etiketsiz ya da son kullanma tarihi geçmiş ürünler, hijyen şartları ve ekmeklerde eksik gramaj kontrolleri yapıldı.