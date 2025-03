Ramazan ayının manevi iklimini vatandaşlara en iyi şekilde hissettirmek adına birbirinden farklı programlar düzenleyen Pursaklar Belediyesi, etkinliklerle çocuklara unutulmaz bir ay yaşatıyor.

Pursaklar Belediyesi, Yaşam Merkezi’nde Saray Kültür Merkezi, Altınova Mahalle Konağı, Sirkeli Mahalle Konağında on bir ayın sultanı Ramazan ayında tüm çocuklara eğlence dolu dakikalar sunduğu Pursaklar’da Ramazan programında çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Ramazan ayında düzenledikleri etkinliklerle çocukların güzel anılar biriktirmesini istediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Pursaklar’da Ramazan programımızda çocuklarımız, her gün birbirinden farklı atölye etkinlikleri ile coşku dolu günler geçiriyor. Farklı mahallelerimizde düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle çocuklarımız, ömürleri boyunca akıllarından çıkaramayacakları, hatırladıkça mutlu olacakları programlara dahil olup, gönüllerince eğleniyor. Ramazan ayı boyunca her akşam çocuklarımızın yüzlerini güldürmek için etkinliklerimiz hız kesmeden devam edecek’’ dedi.

Çocuklar, kendilerine yönelik hazırlanan birbirinden farklı atölyeler, tiyatro gösterileri, kukla gösterileri, nostaljik salıncak, kinetik kum alanı, yüz boyama, yetenek parkuru, şişme oyun evi, air hockey, rodeo, uçan balon, kara tahta boyama, geoboard, puzzle bloklar, slot car ve çeşitli şov gösterileri ile gönüllerince eğlenme fırsatı buluyor.