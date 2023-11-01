Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşların taze, hijyenik ve sağlıklı gıdalara ulaşımını sağlamak adına pazar alanlarını denetlemeye devam ediyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte vatandaşların hijyenik ortamda sağlıklı gıdalara ulaşabilmeleri için pazar denetimlerine titizlikle devam ediyor. Pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Çetin, ilçe halkının kaliteli hizmet alabilmesi ve herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için pazar yerlerindeki ürünleri tek tek inceledi.

‘‘Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz gün boyu gerekli tüm tedbirleri alıyor’’

Önceliklerinin vatandaşların taze ve hijyenik gıdalara ulaşımını sağlamak olduğunu belirten Çetin, ‘‘Tüketimi çok olan gıdalar başta olmak üzere hemşehrilerimizin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmeleri için denetimlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Halkımızın sağlıklı gıdalar tüketebilmeleri büyük önem arz ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, gün boyu gerekli tüm tedbirleri alıyor. Vatandaşlarımızın huzurlu ve sağlıklı alışverişler yapabilmeleri için denetimlerimiz artarak devam edecek" dedi.