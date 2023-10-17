Pursaklar Belediyesi, vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir ortamlarda alışveriş yapabilmeleri için Modern Kapalı Çarşamba Pazar Alanı için çalışmalarına devam ediyor.

İlçeye 4 yeni pazar alanı kazandıran ve mevcut pazar alanlarını da sıfırdan yenileyerek büyük bir değişim ve dönüşüme imza atan Pursaklar Belediyesi, Fatih Mahallesi Yavuz Bulvarı üzerinde bulunan mevcut pazar alanının günümüz koşullarına uygun olmaması nedeniyle vatandaşların temiz, hijyenik, sağlıklı ve güvenli ortamlarda alışveriş yapabilmeleri için yeni Kapalı Çarşamba Pazar alanı yapım çalışmalarına hızla devam ediyor.

Yapım çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiği Fatih Mahallesi Emek Caddesi üzerindeki inşaat alanında, incelemelerde bulunan Başkan Ertuğrul Çetin, gelinen son nokta hakkında bilgi aldı.

"Çarşamba Pazarı’mızın inşaatı hızla yükseliyor"

Mevcut Çarşamba Pazar alanının vatandaşların ihtiyacını karşılayamadığından yeni yerine taşımak adına inşaat çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Çarşamba Pazarı’mızın inşaatı hızla yükseliyor. Yeni pazar alanı ile hemşehrilerimiz, olumsuz hava şartlarından etkilenmeyerek rahatça alışveriş yapma imkânına kavuşacak. Modern Kapalı Pazar Alanı tamamlanması ile birlikte vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet verecek. Gayretle çalışan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. İlçe halkımıza fayda sağlayan çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi.